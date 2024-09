Rifiuti abbandonati: in un anno 70 sanzioni

Sono 70 le sanzioni emesse da inizio anno contro incivili che hanno abbandonato rifiuti nel territorio cavriaghese. Ben 27 le violazioni scoperte tra giugno e agosto grazie al nuovo sistema di videosorveglianza attivato dal Comune a partire proprio il primo giugno per potenziare il sistema di prevenzione e monitoraggio. A queste, si aggiungono le 43 sanzioni accertate da gennaio a oggi dalle Guardie giurate ecologiche volontarie, con cui già dal 2019 l’amministrazione comunale ha attivato una collaborazione per prevenire tramite l’informazione e contrastare con pattugliamenti i comportamenti scorretti, ma anche per educare alla raccolta differenziata. Tra le iniziative di volontariato attivo, oggi torna l’appuntamento con "Un’ora per Cavriago", iniziativa di pulizia del territorio e raccolta di "rusco" abbandonato promossa ancora una volta dal Green team. Il ritrovo è previsto alle 10 al parcheggio di via Paterlini (zona Pianella), per pulire l’area verde dei parchi del Casante e del Palazzetto. Guanti, sacchi e pinze raccogli-rifiuti saranno forniti in loco.

Grazie alle Ggevv dal 2019 sono state individuate quasi 150 persone che hanno abbandonato i rifiuti; il tasso di pagamento delle multe si attesta sul 75%. "Fin dalla scorsa consiliatura – spiega l’assessore all’ambiente Luca Brami – ci siamo concentrati sul contrasto al fenomeno per dare una risposta alle segnalazioni dei cittadini che chiedevano di contrastare i comportamenti incivili e più attenzione al decoro urbano, così come per supportare un miglioramento generale della gestione del rifiuto in chiave ambientale. Controllo e sanzioni si sono rivelati utili e danno buoni risultati". Il nuovo sistema di videosorveglianza, sfruttando l’intelligenza artificiale, riprende l’evento completo dell’abbandono, fotografando ad alta risoluzione le targhe dei veicoli anche in condizioni di scarsa visibilità. L’immagine viene poi analizzata dall’accertatore, che provvede ad elevare la multa: 200 euro per i residenti a Cavriago, maggiorato di ulteriori 166 euro per i "foresti" che rappresentano il 25% del totale.

Francesca Chilloni