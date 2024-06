‘Rimbambimenti’ alla Corte Ospitale. Un talk sul tema dell’alzheimer

Al via stasera alle 21,30 al Chiostro della Corte Ospitale, a Rubiera, la rassegna "Emilia e una notte", con "Rimbambimenti. Un ted talk senescente in salsa punk", di e con Andrea Cosentino. Una performance che parte come una conferenza sul tempo da parte di un presunto scienziato, il suo doppio marionettistico affetto da Alzheimer e un assistente musicista, e scivola verso un concerto/spettacolo che smonta inevitabilmente ogni ordine e logica causale. Tra spiegazioni rigorose e discorsi a vanvera, il conferenziere dimentica la sua parte, cerca di ricostruirla con appunti e oggetti sulla scena dei quali fatica a ricordare l’utilità.

Il risultato è una conferenza esplosa, un mix tra musica tecnologica, teatro di figura, divulgazione scientifica e parole in libertà.