Rimossi tutti gli alberi, riapre la statale 63

Dopo tre giorni di chiusura, finalmente sono terminati i lavori e ieri sera alle ore 19 l’Anas, in accordo con i sindaci di Castelnovo Monti e presidente dell’Unione Comuni, Emanuele Ferrari e sindaco del Comune di Ventasso Enrico Ferretti, ha disposto la riapertura della Statale 63 in località Sparavalle. Ci sono voluti tre giorni di lavoro senza tregua l’intervento urgente di taglio e rimozione degli alberi a rischio di caduta sulla carreggiata, a causa dell’appesantimento per l’eccessivo carico della neve. Gli stessi sindaci hanno seguito sul posto i lavori, resi complessi e pericolosi anche per gli operai della ditta specializzata in quanto, anche in corso d’opera, continuavano a cadere rami spezzati e alberi. Nel corso dell’intervento sono stati abbattuti tutti gli alberi a rischio caduta per poi ripristinare il transito automobilistico nella massima sicurezza, anche in vista di altre nevicate, visto è solo l’inizio dell’inverno. Per gli amministratori dei comuni interessati dalla chiusura della statale 63, che ha spezzato l’Appennino in due proprio in un punto nevralgico, sono stati giorni difficili, soprattutto per Castelnovo, Ventasso e Vetto, quest’ultimo Comune investito dal traffico pesante dirottato appunto sul percorso di Castelnovo-Vetto-Ramiseto. Il traffico leggero è stato dirottato su un percorso più breve ma comunque difficoltoso per le strade strette, con lo spazio ridotto ulteriormente dalla neve accumulata sul ciglio. Sono state giornate di grande disagio per tutti: abitanti, automobilisti e autotrasportatore. Per fortuna tutto si è concluso ieri sera, dopo un intensissimo lavoro in collaborazione con i tecnici dell’Anas. Soddisfatti i sindaci Ferrari e Ferretti, ringraziano quanti hanno contribuito ad alleviare i disagi.

s.b.