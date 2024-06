Rinasce il campo da gioco: "Insieme, i sogni si avverano"

In centinaia hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione del rinnovato campo da gioco di San Quirino, in centro a Correggio. "L’inaugurazione del nuovo campo verde – dicono gli organizzatori – è stata il punto d’arrivo di un percorso durato diversi mesi, percorso che ha dimostrato che insieme i sogni si avverano. Noi ci auguriamo che questo traguardo sia solo l’inizio di una bella storia: non un punto a capo, ma un punto e virgola. A nome del Torneo delle Compagnie, della Fondazione Bellelli-Contarelli e degli Istituti San Tomaso, della Gs Fulgens, della Polisportiva Virtus Correggio e dell’Unità Pastorale Beata Vergine delle Grazie, ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato all’inaugurazione: amici, cittadini, istituzioni e sponsor".

Ora il campo ristrutturato (grazie a una raccolta fondi aperta ai cittadini per 62mila euro) si prepara ad ospitare l’atteso Torneo di calcio a 5, al via dal 17 giugno. L’area sportiva in questione è di proprietà della Fondazione Bellelli-Contarelli e sarà utilizzata anche per l’educazione fisica degli studenti dell’istituto San Tomaso.

Si tratta di una struttura che vuole unire la cittadinanza, anche grazie ai tre accessi che permettono il passaggio dalla scuola, dalla parrocchia e da una delle principali piazze della cittadina.

a. le.