Riscopriamo la farina di castagne

Farina di castagne, un alimento prezioso dal sapore antico particolarmente noto in montagna dove resistono ancora oggi i castagneti e la tradizione dei ‘metati’ per l’essiccazione delle castagne da cui deriva la farina. "Dolce&Farina" è la settima edizione della gara fra produttori di farina di castagne della Riserva di Biosfera Unesco dell’Appennino tosco-emiliano. Le iscrizioni sono aperte fino all’11 dicembre, possono partecipare i produttori d’Appennino delle province di Parma, Reggio, Massa-Carrara e Lucca. Le farine saranno vagliate da una giuria esperta guidata da Mario Giannarelli. L’appuntamento è previsto per venerdì 13 dalle 16 nella sede del Parco nazionale dell’Appennino, a Sassalbo.

"La farina di castagne rappresenta un prodotto di altissimo valore nutrizionale e culturale, ma anche un simbolo del nostro patrimonio e della nostra identità", afferma Giuseppe Vignali, direttore del Parco. "La sua produzione e il suo utilizzo hanno consentito alle comunità locali di sopravvivere agli inverni d’Appennino. Ancora oggi in cucina mantiene vive le tradizioni e sapori autentici con le conseguenti piccole economie. Il contest ‘Dolce&Farina’, oltre a celebrare la migliore farina di castagne ottenuta con il metodo tradizionale, è un’opportunità per valorizzare il lavoro e la dedizione dei produttori locali alla cura dei castagneti con piante secolari". Nello stesso giorno si svolgerà un’esperienza guidata per l’assaggio delle farine di castagne a cura dell’"Accademia degli infarinati", una singolare scuola il cui compito è quello di divulgare le tecniche di assaggio delle farine dolci.

Settimo Baisi