Risorse trovate, parte il piano per il verde

Parte il piano per lo sfalcio e la manutenzione del verde. Ne dà notizia la giunta, facendo presente che i ritardi sono dovuti "ad una riduzione delle entrate e ad un consistente aumento delle spese, aggravati da una imprevedibile situazione che ha riguardato il personale e la conseguente difficoltà ad utilizzare le risorse economiche disponibili".

Problemi che, precisa l’amministrazione, "sono stati in parte risolti e i risultati, rispetto non solo agli sfalci ma anche alle piante e alla messa in sicurezza dell’area con potature e rimozione del “secco”, si vedranno già nei prossimi giorni con l’intervento di operatori comunali, aziende fornitrici e volontari".