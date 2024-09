Rogo distrugge un capannone, s’indaga sulle cause

Distrutto dalle fiamme un magazzino di circa 200 metri quadrati, utilizzato dell’impresa edile Di Filippo, situato nelle pertinenze di un’azienda agricola di via Bassetta 19. Grazie alla massiccia ed efficace mobilitazione dei vigili del fuoco, sono stati salvati altri capannoni adiacenti e soprattutto due fienili contenenti centinaia di rotoballe. Il rogo è scoppiato attorno alle 16,30 di ieri mentre nell’immobile non si trovava nessuno. È stato uno degli operai delle altre aziende "in condominio" nel complesso a dare l’allarme vendendo le fiamme. Sul posto sono arrivate quattro squadre di vigili dal comando di Reggio e dal distaccamento di Sant’Ilario con jeep, autobotti-autopompe ed anche l’autoscala, che sono riuscite a contenere le fiamme ed evitare il peggio. Non sono rimasti feriti né persone né animali, ma il magazzino dell’impresa edile è stato distrutto e la copertura è crollata. Dichiarato inagibile anche un capannone vicino, in attesa di verifiche. I danni sono ingenti. Tutte da chiarire le cause del rogo; sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.

f.c.