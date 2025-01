Rolo, rapinato dal giovane amico conosciuto online

Rolo (Reggio Emilia), 23 gennaio 2025 – Ha conosciuto un giovane attraverso un sito di incontri online. E dopo qualche conversazione in chat hanno deciso di darsi appuntamento per incontrarsi di persona, nei pressi della stazione ferroviaria di Rolo. Ma durante l’incontro, arrivati nei pressi di un sottopasso, sono comparsi all’improvviso altri due giovani, che insieme al ragazzo dell’appuntamento hanno bloccato al vittima per portargli via portafogli, telefonino, un paio di cuffie, un orologio e due anelli. Solo il telefonino è stato restituito, in cambio di cento euro e dopo aver effettuato acquisti con la carta di credito. Era accaduto nell’agosto dello scorso anno a Rolo. Una vicenda su cui hanno indagato i carabinieri di Fabbrico, arrivati a denunciare due giovani di 19 e 20 anni di età, residenti nella Bassa reggiana, per il reato di rapina in concorso. Dopo alcuni giorni dal fatto, la vittima si è recata alla caserma di Fabbrico per segnalare quanto accaduto, fornendo la descrizione dei tre autori della rapina. Dopo aver formalizzato la denuncia, e consegnato l’estratto conto degli indebiti acquisti e del prelievo in un istituto di credito, i militari avviato le indagini,. anche con i video delle telecamere nei luoghi degli acquisti all’esercizio commerciale e con il numero di telefono del giovane conosciuto in chat. Elementi che hanno permesso di identificare due dei presunti responsabili del reato, ora denunciati alla magistratura, mentre si indaga per arrivare anche al terzo complice.