Ruba auto a un negoziante. Inseguimento della polizia. Arrestato un 18enne

Ruba un’auto, arrestato 18enne. Nella sera di venerdì scorso, operatori della squadra volanti della polizia di Stato sono intervenuti nella zona di via Cecati a seguito della segnalazione di un furto di un’auto di un commerciante: il furto è stato consumato, ha riferito il proprietario del veicolo, da alcuni individui travisati. Subito è stata diramata la nota a tutte le Volanti sul territorio che si sono messe alla ricerca dell’auto: l’hanno rintracciata poco dopo. Alla vista di una Volante, però, i ladri hanno tentato di scappare, con manovre pericolosissime. All’altezza di via Guittone D’Arezzo, i malviventi però, vistisi ormai braccati dalla polizia, hanno abbandonato l’auto ancora in movimento: il mezzo è andato a sbattere contro un muro. I ladri si sono fuggiti a piedi.

Dopo qualche minuto, gli agenti sono riusciti a rintracciare e a bloccare il conducente dell’auto, che indossava ancora un passamontagna: è stato identificato. Si tratta di un 18enne di origine tunisina già noto per alcuni precedenti di polizia. Portato in Questura, il 18enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato in concorso. Il giovane è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida che si è celebrata ieri: il gip del Tribunale di Reggio Emilia ha convalidato l’arresto e ha disposto a carico del 18enne la misura cautelare dell’obbligo di firma giornaliero. L’auto che era stata rubata è stata invece restituita al legittimo proprietario.