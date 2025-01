Ruba telefonino e soldi: la Polizia lo rintraccia

Un giovane di 24 anni, di origine marocchina, è stato arrestato per un furto avvenuto l’altro pomeriggio nel centro commerciale ’I Petali’, in piazzale Atleti Azzurri d’Italia. La vittima è una donna, derubata del portafogli e telefonino che teneva nella borsetta appoggiata sul carrello della spesa. Il ladro, arraffato il bottino, è subito fuggito. Gli agenti della Volante, grazie alle indicazioni raccolte dai testimoni, poco dopo hanno intercettato il giovane nei pressi di via Roma. Era ancora in possesso del telefonino rubato, oltre che dei documenti e carta di credito della derubata.