Rubata la madonnina. Il sindaco: "Restituitela"

"Certi gesti non trovano una giustificazione, si tratta di mancato rispetto dei luoghi; all’autore del gesto chiedo la restituzione della madonnina, sottratta sul Monte Prampa". Così il sindaco Elio Ivo Sassi esprime il suo disappunto per questo furto. "Come fatto in sé mi dispiace e mi addolora – osserva don Evandro Gherardi, parroco in solidum con don Fernando Imovilli a Villa – perché lo interpreto come un atto di maleducazione verso una statua che rappresenta Maria e la maternità di Gesù e per chi ha fede ha un valore importante. Mi auguro si sia trattato solo di vandalismo fine a se stesso anche se bisognerebbe capire il motivo per il quale è stata rubata".