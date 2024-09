San Terenziano, tre cedri vanno abbattuti

Tre dei 16 grandi cedri del sagrato di San Terenziano verranno abbattuti. Lo annuncia il Comune invitando i cittadini ad un incontro (sabato 14 settembre, ore 10.30) accanto alla chiesa, in cui sarà illustrata la triste decisione. Secondo l’analisi dell’agronomo Sergio Minelli (presente all’incontro) i tre cedri presentano problematiche legate alla loro stabilità: uno è morto, mentre due cedri sono sofferenti ed "è stata evidenziata una situazione di compromissione e di precarietà strutturale". Non solo: tutti gli alberi analizzati sul sagrato sono apparsi variamente sofferenti. "L’intervento è necessario per tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza delle tante persone che frequentano il sagrato – spiega l’assessore Luca Brami (foto) – I cedri costituiscono un patrimonio di Cavriago: per questo abbiamo messo in atto e predisporremo tutte le misure necessarie per contenere la propagazione di eventuali patologie tra gli altri cedri dell’area, in particolare al Gran Pino. Continueremo a monitorare la situazione, e stiamo progettando una soluzione di lungo periodo che permetta anche di sostituire le piante eliminate, consegnando alle nuove generazioni un polmone verde in grado di resistere ai cambiamenti climatici".

f.c.