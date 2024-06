Sandy Marton al Bilbao. Per cantare tutti insieme ’People from Ibiza’

Chi non ricorda "People from Ibiza"?

La celebra canzone degli anni Ottanta che ancora riesce a far ballare in feste e in discoteca. Un grande successo lanciato da Sandy Marton, ospita stasera alla discoteca Bilbao di via XXIV Maggio a San Polo d’Enza, in occasione del White Party, con la partecipazione degli amici e dei dj del Redas di Montecchio.

E’ gradito l’abbigliamento "total white".

Il programma: alle 18,30 aperitivo al lido nel giardino del Bilbao, alle 20,30 cena con menù ristorante o pizzeria, alle 22 lo Show Dinner con le più belle hit di musica italiana e non solo, alle 23 dj set con Carlo Mambrini e Andrea Carpi, con ospite Sandy Marton.

Dopo i grandi successi anni Ottanta, Sandy non è mai sparito completamente dalla scena tv, con apparizioni a programmi musicali e perfino a "L’isola dei famosi" nel 2005.

• Sempre in tema di discodance, stasera allo Shokville di via Radici Sud a Castellarano spazio al live degli Explosion con ospite in consolle dj Fargetta di Radio Deejay per un dj set tutto da ballare. Informazioni: tel. 347-0056520.