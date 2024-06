Sant'Ilario, maltratta i genitori e finisce in carcere

Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), 10 giugno 2024 – Condannato per maltrattamenti, dopo aver scontato la pena, a marzo era tornato a vivere con i genitori. Ma pochi giorni dopo, anche per effetto di sostanze stupefacenti, avrebbe ripreso a mettere in atto gravi condotte ai danni dei familiari, tra violenza fisica, morale e psicologica, minacciandoli pure di riadattare il comportamento aggressivo già manifestato in passato, pretendendo denaro. I genitori, per paura, sarebbero arrivati a dare al figlio una somma di diecimila euro. Ma è scattata la denuncia ai carabinieri, con le indagini rivolte a un giovane di 26 anni, che i militari della caserma di Sant’Ilario hanno segnalato alla magistratura per maltrattamenti contro familiari e conviventi. E il giudice ha disposto un’ordinanza cautelare in carcere, eseguita ieri. “Se non mi date i soldi mi comporto come due anni fa", “Ti cavo gli occhi", alcune delle frasi rivolte ai genitori. E poi oggetti rotti in casa, fino a costringere la madre ad accompagnarlo a comprare droga. In un’occasione si era verificata un’aggressione fisica, colpendo la donna con un calcio e togliendole telefonino e chiavi di casa per impedirle di chiamare le forze dell’ordine. Il 9 maggio se l’era presa col padre, “reo” di non consegnargli i soldi per la droga. Lo aveva spintonato e afferrato al collo con il braccio. Una settimana fa, poi, un’altra aggressione al genitore, colpito con una sedia e ferito a una gamba con un coltello da cucina, per fortuna in modo non grave. Ora è scattata la denuncia, insieme alla custodia cautelare in carcere.