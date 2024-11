Sarà il Real Formigine a sfidare la Vianese

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti delle fasi delle Coppe Italia d’Eccellenza e Promozione. Intanto per entrambe ricordiamo che il prossimo turno si giocherà mercoledì 4 dicembre alle ore 20.30 (in caso di problemi con l’impianto d’illuminazione, potrà essere fatta richiesta per giocare al pomeriggio).

Partiamo dalla Coppa Eccellenza, giunta ai quarti di finale. Nella macroarea 1 ecco Real Formigine-Vianese (unica reggiana rimasta in pista in questa competizione) e il derby piacentino Agazzanese-Nibbiano e Valtidone. Le squadre prime menzionate giocheranno in casa, e anche questo è stato deciso tramite sorteggio (la prima estratta gioca in casa, stesso discorso per la Coppa Promozione). Macroarea 2: Gambettola-Tropical Coriano e Vis Novafeltria-Futball Cava Ronco. Ecco, invece, la Coppa di Promozione, giunta agli ottavi di finale. Nella macroarea 1 ecco un derby tutto reggiano: Bagnolese-Castellarano. Il Campagnola, invece, ospiterà la corazzata modenese Atletic Cdr Mutina.

Poi ecco Futura Fornovo Medesano-Castelnuovo e Pontenurese-Sannazzarese. Macroarea 2: Comacchiese-Young Santarcangelo, Forlimpopoli-Bentivoglio, San Felice-Centese, e Riccione-Stella. Per entrambe le competizioni la formula prevede che, dopo l’eventuale parità nei 90 minuti, si proceda direttamente con la lotteria dei rigori.

Le vincenti saranno nuovamente protagoniste di un sorteggio per definire il quadro delle semifinali per quanto riguarda la Coppa Eccellenza e i quarti per quella di Promozione. Mercato. A proposito della già citata Vianese: lascia i rossoblù Gennaro Cinquegrano, centrocampista del 2004.

In Prima categoria (girone C) la Rubierese ha preso Roberto Magro, difensore centrale classe ’91 che era alla Povigliese.