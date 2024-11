"Sarò un esempio per i giovani"

Oltre 13mila e quattrocento preferenze (quasi 2.000 nella sola natia Novellara; dove ha ottenuto un vero e proprio plebiscito, collezionando più voti personali di quelli conquistati da tutti partiti avversari nel loro complesso) portano Elena Carletti in pompa magna in consiglio regionale, in quota Pd. L’ex sindaca del paese della Bassa, che tra le altre cose, negli anni del suo mandato, ha gestito con grande autorevolezza ed empatia la drammatica vicenda di Saman, ha festeggiato nella tarda serata di domenica, con sostenitori amici e familiari, su tutti un euforico papà Beppe (e lo spirito Nomade non è certo stato estraneo oltre che alla crescita personale anche e alla formazione politica della Carletti), il brillante successo personale ottenuto. Ed è già pronta al nuovo impegno che l’attende: "Sono ben consapevole – commenta – che avrò la responsabilità di rappresentare territori e istanze importanti, a maggior ragione in virtù dell’altissima fiducia ricevuta. Metterò tutta la mia serietà e il mio impegno in questo nuovo percorso. Sicuramente sui temi della sanità e del sociale ma anche sull’agenda della Scuola che, assieme ai temi della qualità ambientale ho avuto modo di approfondire in questi anni".

Carletti si dice stupita "dal numero di persone che mi hanno scelta, specie con un’affluenza complessiva così bassa. Sarà per me un ulteriore stimolo". La neoeletta all’Assemblea Legislativa regionale si rammarica della scarsa partecipazione al voto, in particolare dei giovani. Per riportarli alle urne occorre che "la politica riparta dal basso e, soprattutto dia esempi di coerenza e serietà. E che dia rappresentanza ai giovani. Se sentiranno che per loro c’è fiducia, torneranno alla politica. A Novellara avevo, e abbiamo, una squadra politica di giovani a cui è stata data responsabilità, come fu data a me quando avevo poco più di 20 anni".

Gabriele Gallo