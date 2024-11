"Sbagliato portare gli uffici in periferia"

ll centro storico di Reggio è criticato da tutti, si dà la colpa alla politica, che ha fatto aprire troppi centri commerciali, ma noi cittadini vogliamo andare a fare acquisti economici e in auto, il negozio alimentare di vicinato non può avere i prezzi della grande distribuzione, quindi è del cittadino l’esigenza dei supermercati. Troppe famiglie che abitavano storicamente il centro hanno giustamente preferito spostare l’abitazione in collina, fuori dal centro; così facendo il cuore della città si è impoverito.

Per costruire nuovi edifici si è preferito spostare nella prima periferia tutti gli uffici pubblici, vuotando ancora di più il centro cittadino.

Non saranno i contributi comunali per l’apertura di nuovi locali commerciali – allo scopo di riempire i numerosi negozi sfitti – a ripopolare il centro, ma credo si debba predisporre un’iniziativa per riportare i reggiani ad abitare in centro , con un trasporto pubblico che ti permetta di non usare l’automobile per raggiungere le varie zone industriali cittadine. Poi bisognerebbe riaprire il cinema Cristallo, per ricreare una vivibilità serena nella zona dei cappuccini e via Roma, e istituire un controllo del centro cittadino tramite gli agenti della Polizia locale, una specie di controllo di quartiere istituzionalizzato.

Enrico Reverberi