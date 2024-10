Schianto frontale fra auto e camion. Ricoverata una 46enne: è grave

di Matteo Barca

Una donna di 46 anni di Castellarano è rimasta gravemente ferita in un incidente tra un camion e un’auto avvenuto ieri, poco dopo le 13, sulla strada provinciale 486R in località Cavriana in Radici Sud, nel comune di Castellarano.

I mezzi, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente, mentre stava procedendo sull’arteria nelle corsie opposte. Il camion con rimorchio, condotto da un francese di 52 anni, transitava in direzione di Casalgrande. L’auto, una Renault Kadjar, era guidata da una 46enne.

La macchina, dopo il violento impatto, è finita fuori strada. Sul posto sono poi prontamente intervenuti i soccorsi inviati dalla centrale del 118, attivata per coordinare l’emergenza. Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa e il personale dell’automedica per l’assistenza alla 46enne. Sono giunti anche i vigili del fuoco. Nella zona è atterrato anche l’elisoccorso per trasportare d’urgenza la 46enne.

La donna, dopo le prime cure ricevute, è stata infatti stabilizzata e in seguito è stata trasferita con il velivolo, in codice rosso, all’ospedale Baggiovara di Modena dove è stata sottoposta a tutti i controlli e le terapie del caso da parte dei sanitari del nosocomio. Le sue condizioni di salute sono state inizialmente giudicate gravi dai medici ed è stata poi ricoverata in prognosi riservata. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dalla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia che ha operato con due equipaggi.

Per permettere il corretto svolgimento dei rilievi e rimettere la carreggiata in condizioni di sicurezza, la strada è stata chiusa per molto tempo durante i soccorsi e per consentire le successive operazioni di recupero dei due mezzi. La sp486R è stata aperta verso le 16. Momenti di grande paura e apprensione per la donna ferita. Le esatte cause dell’incidente sono ora in corso di accertamento da parte della polizia locale che ha pure gestito la viabilità.

Si tratta dell’ennesimo sinistro che si registra sulle strade dei comuni del comprensorio ceramico reggiano.