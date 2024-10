Scontro sui funzionari del Comune

È scontro a Bagnolo, tra maggioranza e opposizione, sulla nomina del funzionario responsabile del settore amministrativo, Urp e servizi scolastici, creato nel precedente mandato per una maggiore stabilità ai servizi comunali. La lista di opposizione Bagnolo Viva, guidata dall’ex sindaco Gianluca Paoli, contesta la scelta della maggioranza di non aver confermato la funzionaria uscente, scegliendo l’ex responsabile dei servizi demografici, a sua volta sostituita dalla ex giunta Paoli nel 2022.

"Il sindaco Pietro Cortenova – dice Paoli – invece di confermare la persona che, con ottimi risultati, ha creato e dirigeva il settore di cui cercava il responsabile, ha scelto di assumere una ex funzionaria del Comune che non ha alcuna esperienza nè di servizi educativi nè di amministrazione condivisa. Con questa scelta crediamo abbia mandato un pessimo messaggio a tutti i dipendenti comunali, che sa molto di avvertimento: chi è dei nostri vale, gli altri no".

Immediata la risposta della maggioranza di Bagnolo Futura: "I membri della passata amministrazione – si legge in un testo postato sui social – sono gli ultimi a poter impartire lezioni sui rapporti con i dipendenti comunali che, a nostro parere, hanno gestito in modo pessimo. Non siamo noi a dirlo ma i fatti, a partire dai numeri dei funzionari che, negli anni scorsi, se ne sono andati dal nostro municipio. E ora si arriva a diffamare i funzionari pubblici sulla base delle proprie ricostruzioni di parte, che gli atti smentiranno alla prima occasione".

Antonio Lecci