Scuola, caldaia da sostituire: "Lo faremo in primavera"

La caldaia della scuola elementare di Cadelbosco Sopra va sostituita ma occorrono tre settimane per eseguire l’intervento, che è stato rinviato alla prossima primavera, quando non ci sarà bisogno di accendere il riscaldamento. Nel frattempo, però, tra alcuni genitori degli alunni non mancano le preoccupazioni: "E se la centrale termica si blocca? I nostri figli dovranno restare al freddo in pieno inverno?". È stato promosso un incontro per illustrare la situazione, consigliando precauzionalmente di dotare gli alunni di una maglia in più in caso di necessità, se la caldaia dovesse andare in avaria.

"Il rifacimento della centrale termica – spiega il sindaco Marino Zani – ha seguito un percorso di affidamento iniziato con la consegna definitiva del progetto a fine luglio, approvato in giunta ad agosto. Poi ci sono le procedure per l’affidamento dei lavori, completati a settembre. La consegna del materiale sarebbe avvenuta solo a novembre. Si è dunque preferito rinviare i lavori e continuare a dare funzionalità alla scuola con l’impianto attuale, su cui mantenere una maggiore attenzione e rapidità di intervento. Le temperature miti di ottobre hanno consentito di procrastinare le accensioni ai giorni scorsi: da martedì l’impianto è stato messo in funzione dopo il superamento di una anomalia alla fornitura del gas. Si prevede di continuare ad utilizzare lo stesso impianto durante la stagione invernale, ma allo stesso tempo programmare il periodo migliore per la definitiva sostituzione, intervenendo con rapidità in caso di malfunzionamento".

Antonio Lecci