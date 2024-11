Scuola e sosta selvaggia. Residenti in rivolta a Pieve

"Qui ogni giorno si rischiano incidenti. Da tempo segnaliamo il problema, ma nulla è stato fatto". Alcuni residenti nel quartiere residenziale tra via Sacco e Vanzetti e l’ospedale, a Pieve di Guastalla, non ne possono più della situazione che ogni giorno feriale si viene a creare in via Ilaria Alpi, carreggiata a doppio senso su cui si fermano decine di autovetture in attesa dell’uscita dei ragazzi dalle superiori.

"Non trovando posto nei parcheggi comodi – dicono i residenti – in molti si fermano a bordo strada, in via Alpi, occupando parte della corsia di marcia. Chi transita diretto verso via Allende deve forzatamente effettuare un sorpasso, andando a invadere la corsia opposta, da dove spesso arrivano altre vetture. Si rischia lo scontro in continuazione. Occorrono dei controlli per evitare che si formino colonne di auto in sosta sulla corsia di marcia, perché si rischiano incidenti. Senza contare il disagio di coloro che devono mettersi in attesa, spesso senza poter sorpassare, in quanto parte della carreggiata è occupata. E’ vero che si tratta di un problema di poche decine di minuti, ma sufficiente per creare disagio e potenziale pericolo".

Antonio Lecci