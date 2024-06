"Scuole, vogliamo chiarezza"

Un incontro pubblico per fare il punto, ma soprattutto chiarezza, su tutti i progetti che negli anni l’amministrazione comunale di San Martino in Rio ha presentato per quanto riguarda l’edilizia scolastica 0-14 anni, ma che restano ancora in parte da attuare. L’incontro è stato richiesto, in forma di consiglio comunale straordinario con un unico argomento, dai consiglieri comunali della lista Alleanza Civica, convocato per la serata di martedì 2 luglio alle 21 in municipio.

"Da anni – precisano i consiglieri Davide Caffagni, Maura Catellani e Daniele Erbanni – sentiamo parlare di progetti, riorganizzazioni, nuove scuole, ammodernamenti, con una sola unica certezza: ad oggi nulla si è concretizzato, se non le spese per consulenze e progettazioni, salite a 200mila euro, a carico delle casse comunali. In previsione del nuovo anno scolastico e con un orizzonte temporale di almeno cinque anni, abbiamo quindi chiesto all’amministrazione comunale di illustrare, in sintesi, lo scenario futuro delle scuole a San Martino in Rio, da 0 a 14 anni, ossia dal nido fino alla terza media. Un’operazione di chiarezza che l’intera comunità sammartinese richiede ormai da tempo. Le tematiche che saranno illustrate e su cui ci sarà il dibattito del consiglio saranno quindi le nuove strutture, con quali tempi e costi, con quali finanziamenti certi, con quali servizi e dotazioni strumentali. Ma anche lo stato delle attuali strutture, ancora usate, sotto il profilo sismico, impiantistico e di dotazioni. Allo stesso tempo chiediamo a che punto sono i cantieri Pnrr (nuova mensa, asilo nido Peter Pan e ampliamento scuola infanzia via Ferioli) e quali impatti avrà il cantiere della Casa della Comunità sulla scuola nel prossimo anno scolastico".

I consiglieri invitano i cittadini a partecipare: "È l’occasione per fare una sorta di stati generali dell’edilizia e organizzazione scolastica 0-14 anni a San Martino come mai prima d’ora, per capire finalmente la programmazione scuole una volta per tutte".

Antonio Lecci