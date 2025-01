"Se ti avvicini ti do un pugno": e poi gli sferra un cazzotto al collo

Potrebbero esserci vecchi contrasti alla base di una aggressione avvenuta nei giorni scorsi in centro a Novellara, dove un uomo di 59 anni risulta aver avvicinato un pensionato 72enne, che stava passeggiando nel cuore della cittadina, colpendolo con un pugno all’altezza del collo e facendolo cadere a terra, senza un apparente motivo.

E’ accaduto a fine dicembre, in pieno periodo di feste natalizie e di Capodanno. Un gesto che è costato la denuncia a un uomo di 59 anni, ora accusato di lesioni personali. Il 72enne, dopo l’aggressione, è stato accompagnato al pronto soccorso ospedaliero per medicare lesioni guaribili in poco meno di una settimana.

I carabinieri della caserma di Novellara hanno identificato il 59enne, denunciato alla magistratura. Ancora da chiarire però l’esatto motivo del gesto violento. La vittima ha presentato querela in caserma, indicando il conoscente come autore dell’aggressione. "Tu dai fastidio, se ti avvicini di do un pugno", avrebbe detto il 59enne al pensionato. Il quale, non capendo il motivo della frase, si è avvicinato per sentire meglio. E’ stato a quel punto che avrebbe ricevuto il violento colpo tra il collo e la spalla, cadendo a terra, per poi vedere l’aggressore allontanarsi. Il 72enne è stato soccorso, portato in ospedale e visitato. E’ stata poi presentata la querela ai carabinieri, che ha così portato alla denuncia del presunto aggressore.