Segnalazioni contro le barriere: c’è tempo fino al 28 febbraio

Dopo le serate informative e il questionario sul Peba (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche), ora a Campagnola è il momento di passare alla fase successiva: i tecnici inizieranno a rilevare il territorio per individuare le barriere architettoniche presenti, anche grazie alle preziose informazioni fornite dai cittadini tramite il questionario. Ma è stato deciso di prorogare la data entro la quale è possibile compilare il questionario. C’è tempo non più fino ad oggi, bensì fino a 28 febbraio per segnalare le varie esigenze, priorità e idee. E viene introdotta anche la possibilità di compilare il questionario a mano, oltre che online, dove è già disponibile sul sito internet del Comune. Dal 3 febbraio, inoltre, sarà possibile ritirare e riconsegnare una copia cartacea pure in municipio.

"Invito tutti a compilare il questionario anonimo sul Peba – dice il sindaco Alessandro Santachiara – e a darci il proprio punto di vista mentre entriamo nella seconda fase del progetto, quella che vede la ricognizione del territorio da parte dei tecnici incaricati e l’applicazione di tutte le indicazioni nello sviluppo di un piano che è, per prima cosa, una questione culturale. L’obiettivo è quello di individuare le priorità e poi andare a ricucire intere porzioni di territorio, correggere e sistemare quelle situazioni, nate in anni differenti, ma oggettivamente non più sostenibili".