Seguita e molestata da due malintenzionati

Seguita e molestata, probabilmente per cercare di arraffare il portafoglio con il denaro dalla borsetta. Ancora un episodio di degrado in centro a Guastalla, dove l’altra sera una donna è stata avvicinata da un paio di uomini, apparentemente di origine straniera, mentre lei si stava recando al parcheggio tra via Mentana e la circonvallazione, per raggiungere la sua auto e tornare a casa, dopo aver fatto visita ad amici.

Verso le 20, mentre scendeva una insistente pioggia, la donna è stata avvicinata dai due uomini, con il volto parzialmente coperto dal cappuccio di una giacchetta, per ripararsi dalla pioggia. Le hanno chiesto una sigaretta. Di fronte al rifiuto – la donna non è fumatrice – i due uomini hanno insistito nel seguirla, importunandola con frasi e commenti. A un certo punto, approfittando pure della visuale della donna coperta dall’ombrello aperto, uno dei due ha cercato di mettere le mani nella borsa. Lei se n’è accorta e ha reagito, agitando l’ombrello verso di loro e accelerando il passo. Una volta arrivata all’auto, è ripartita in fretta, nonostante un ulteriore tentativo dei due uomini di avvicinarsi a lei. Per fortuna la donna non ha riportato conseguenze fisiche, pur se lo spavento e la tensione sono state evidenti. Già in un’altra occasione la stessa persona aveva vissuto una simile esperienza, ma a Reggio città.

Di recente una donna è stata rapinata, sempre in centro a Guastalla, da due stranieri (di cui uno identificato) che non hanno esitato a ricorrere alla violenza pur di arraffare il bottino.

Antonio Lecci