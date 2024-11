"Sempre pulito e ordinato"

"Questo è un cimitero monumentale di nome e di fatto" dice il signor Roberto.

"Ogni volta che sono venuto, l’ho sempre trovato in ordine: erba taglia, arbusti sistemati, pavimentazione pulita", spiega.

E sottolinea la differenza con le altre realtà: "A volte sui giornali si leggono i problemi dei cimiteri, di questo non ho mai letto niente".

Al cimitero ebraico in via della Canalina per esempio "mi hanno riferito che in passato ci sono stati dei vandalismi, perché ci sono persone che si divertono, in modo sbagliato, ad imbrattare luoghi che meritano rispetto", aggiunge.

"Qui – conclude – non ho mai riscontrato alcun problema".