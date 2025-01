’Senza parlare’, storia senza tempo

La rassegna Off, al teatro di Casalgrande, prosegue stasera alle 20,30 con "Senza parlare, la storia di un’adolescente, Sara, e di suo fratello maggiore, Marco. Sara sta per compiere 18 anni e non ha mai detto una parola in vita sua, a causa di una disabilità.

Uno spettacolo con Caterina Bernardi e Alessandro Maione, per la regia di Lisa Moras. "Senza Parlare" è la storia di due fratelli che si amano, che si odiano, che litigano, che crescono. E’ il racconto immortale del riconoscimento di noi stessi nell’altro da noi, è un promemoria dolce amaro sul valore dei rapporti che diamo per scontati.