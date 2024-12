Sfuma l’impresa della Re-Basket 2000: ricuce lo strappo poi cede nel finale

La Re-Basket 2000 (10) non riesce nell’impresa di fermare i JB Stings Curtatone (22), primi della classe in Serie B Interregionale.

La formazione cittadina cede 87-75 di fronte ai mantovani, che nel primo tempo toccano il +16, prima di subire la rimonta orchestrata da Porfilio (21 punti) e Lusetti (13 con 8 rimbalzi), che riaprono la contesa nella ripresa.

La Re-Basket passa anche a condurre, ma subisce il break decisivo nel finale con tripla decisiva di Aguirrezabala.

Serie C

Gran vittoria per l’LG Castelnovo Monti (16), che travolge 99-77 una Francesco Francia Zola Predosa (14) in gran forma e rimane terza in graduatoria.

Al PalaGiovanelli gli appenninici vanno sotto anche di 12 punti, per poi reagire alla grande ed imporsi con trentun punti di Reale e diciotto ciascuno di Rossi e Liepins.

Sul podio c’è anche l’Emil Gas Scandiano (16), grazie al successo esterno di Vignola (6), dove Caiti (23 punti) e capitan Astolfi (14), da poche ore papà, ispirano il successo per 76-60.

Secondo successo stagionale per la Pallacanestro Novellara (4), che si aggiudica la sfida di coda esterna con il BSL San Lazzaro (2) col punteggio di 67-63 e torna a sorridere. Guidata da Morini, la squadra biancorossa allunga con decisione nel terzo quarto, raggiungendo le sedici lunghezze di vantaggio, per poi subire la rimonta bolognese che arriva fino al -1, prima del canestro decisivo di Folloni.

Non c’è gloria per la Clevertech Montecchio (6) sul campo della capolista Ozzano (22), che prosegue nella propria marcia a punteggio pieno.

I bianco-blu giocano un primo quarto in equilibrio, ma il parziale di 28-7 del secondo compromette l’andamento del match, permettendo ai padroni di casa una ripresa in totale controllo fino al 93-63 finale.

Tra gli ospiti i migliori realizzatori sono Rovatti e Ramenghi, autori di 12 punti a testa.