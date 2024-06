Si apre la settima giornata. In campo Poviglio e Palfinger

Baseball, si apre alle 15, a Verona, la 7ª giornata di Serie A. A far visita alla Tecnovap, seconda nel girone B, è la Platform-Tmc Poviglio, che occupa il terzo gradino del podio in compagnia di Milano. La rivincita, quella riservata ai lanciatori di formazione straniera, è prevista per le 19,30. Mezz’ora più tardi, al ’Caselli’, tocca alla Palfinger Reggio, che guida saldamente il girone E con 3 vittorie di vantaggio sul tandem Alghero-Codogno: la duplice sfida con i Grizzlies Torino, ultimo della classe, non sembra un ostacolo impossibile per la squadra di Biagini.