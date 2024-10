Si è spenta in ospedale a 86 anni ’Franceschina delle castagne’

Per tutti era la "Signora delle Castagne": il profumo che emanava il suo chiosco presso il cinema Zacconi era per tutti i bambini si l’inizio dell’autunno. Si chiamava Francesca Surace, 86 anni: si è spenta nelle scorse ore all’ospedale Franchini, seguita fino all’ultimo dal figlio Antonio Margini, consigliere comunale di Viviamo Montecchio. Franceschina, così chiamata da tutti per la piccola statura, è stata una donna tenace e con un cuore generoso, che da sola ha mandato avanti la famiglia. Era partita nel 1971 dalla nativa Calabria insieme alla sorella Antonia. Inizialmente bracciante agricola, nel 1976 aveva avviato un banco di verdura, frutta e specialità. Poi la la casetta a due passi dal Castello che è valso il soprannome. Anche durante la degenza per tutti era la signora "Franceschina delle castagne". I funerali oggi alle 10,30 alla Beata Vergine dell’Olmo. Oltre al figlio Antonio, lascia i nipoti Riccardo, Federico e Gabriele, a cui vanno le condoglianze di sindaco e consiglio.

