Si è spento Nardo Bertucci. Il custode di via Spallanzani

E’ venuto a mancare Nardo Bertucci, 96 anni, originario della montagna ma per una vita intera custode del palazzo che per decenni fu anche sede della redazione reggiana de il Resto del Carlino, al civico 3 di via Spallanzani, accanto ai Musei civici.

Nardo si è spento venerdì scorso.

Chi l’ha conosciuto non potrà dimenticare la sua mitezza, il suo innato buonumore e la sua grande disponibilità.

Da dietro il vetro della sua guardiola lanciava il suo saluto che segnava l’inizio della giornata; e per far fronte a qualsiasi imprevisto patito dai condomini, grande o piccolo che fosse, lui era sempre pronto a prodigarsi.

Con Nardo se ne va una degli ultimi portieri del centro storico, figure preziose che la modernità ha purtroppo cancellato.