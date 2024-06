Si è spento Salati, ottico, orologiaio e viaggiatore

É morto all’età di 97 anni Enzo Salati (nella foto). Un pezzo di storia montecchiese, sia per la sua attività che per la sua passione per la cinefotografia.

Enzo aveva proseguito l’attività del padre che aveva un negozio in centro a Montecchio di ottica. Il primo negozio del genere a Montecchio. Ma Enzo era conosciuto anche perché aggiustata gli orologi.

Una volta andato in pensione si è dedicato alla sua passione per i video, ed é stato il cofondatore del cinefotoclub.

Ha realizzato splendidi video nei suoi numerosi viaggi per il mondo.

Montecchio lo ha inserito nel club dei cittadini dell’anno, un riconoscimento per chi con la sua attività, ha dato tanto alla collettività.

Enzo lascia la sorella Emilia ed i cugini. I funerali si sono svolti ieri nel Santuario della Madonna dell’olio.

n.r.