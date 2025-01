Si ride con i Bolliti Impuniti

Prosegue la rassegna teatrale al multisala Novecento di Cavriago, dove stasera alle 21 è in programma la divertente commedia "Piov, neiva, timpesta a ca’ d’Alvise l’è seimper festa" con Antonio Guidetti e i Bolliti Impuniti. Maritare una figlia è una cosa fantastica. Si corona il sogno di padre, è la soddisfazione più grande che una figlia possa dare a un padre… Però, quanti sono i sacrifici da affrontare: il vestito da sposa, il pranzo di nozze, i confetti con le bomboniere, un indimenticabile viaggio di nozze… Poi succede l’imprevedibile: "Non ti sposi più? L’hai lasciato? Non facciamo scherzi. E adesso? E no mia cara, con tutto quello che ho speso, tu domenica ti sposi e io ti accompagno all’altare. Con chi? Non è un problema mio". Una storia di quotidiana (ma non troppo) vita familiare, ovviamente dai mille colpi di scena.