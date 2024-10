Social media e intelligenza artificiale: gli studenti del Gobetti a lezione d’attualità

Social media e intelligenza artificiale. Come cambierà la vita dei nuovi cittadini? Cinquecento studenti delle terze e quinte dell’istituto Gobetti hanno iniziato un progetto promosso dal Comune di Scandiano in collaborazione con i Comuni dell’Unione Tresinaro-Secchia e finanziato dalla Regione. Un’iniziativa che si snoda in incontri informativi, laboratori e realizzazione di prodotti multimediali da parte degli studenti. Proseguirà fino a dicembre e avrà come cornice ideale due lectio magistralis di altrettanti professori universitari esperti di queste nuove tematiche. "L’obiettivo è sensibilizzare gli studenti a un uso consapevole dei social media e informarli sulle potenzialità e le insidie dell’intelligenza artificiale", dicono dal Comune. Il primo appuntamento si è svolto giovedì al teatro Boiardo e ha offerto ai giovani una riflessione del professore dell’Università di Modena e Reggio Stefano Moriggi, presidente e docente del corso di laurea in digital education, dal titolo ‘Spettri, algoritmi e altre catastrofi’.

Il professor Moriggi ha introdotto la lezione ai circa 200 studenti delle quinte del Gobetti. Concluderà il percorso il professore dell’Alma Mater di Bologna Pier Cesare Rivoltella: il 13 dicembre nella sala Casini del Made terrà una lectio magistralis, sulle sfide educative dell’intelligenza artificiale, aperta al pubblico.

Matteo Barca