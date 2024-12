Sorpreso a rubare 200 euro di merce. Denunciato un 52enne

Sorpreso a rubare oltre 200 euro di merce al supermercato. Un 52enne egiziano è stato denunciato dalla polizia. È successo mercoledì mattina al Conad Le Vele di viale Regina Margherita, dove la squadra Volanti è intervenuta per una segnalazione da parte dei vigilanti di un furto appena consumato da un uomo che aveva arraffato un consistente bottino di generi alimentari per poi fuggire superando le barriere antitaccheggio senza pagare. Giunto sul posto, gli agenti si sono messi subito alla ricerca del ladro per poi intercettarlo poco lontano. Una volta fermato, con sé aveva ancora la merce rubata che poi è stata restituita al supermercato. La sua responsabilità è stata verificata anche attraverso le telecamere di videosorveglianza. Portato in questura, per lui è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di tentato furto.