Sorpreso a rubare merce all’interno di un negozio. Denunciato ladro seriale

Ladro seriale sorpreso per l’ennesima volta a rubare in un centro commerciale. La squadra Volanti della polizia ha denunciato a piede libero un 38enne italiano pluripregiudicato nel tardo pomeriggio di mercoledì al Meridiana con l’accusa di tentato furto aggravato. All’arrivo degli agenti sul posto, l’uomo stava discutendo animatamente col personale di un negozio che lo aveva pizzicato mentre tentava di arraffare dagli scaffali merce per un valore complessivo di qualche centinaio di euro per poi nasconderlo nello zaino. Fermato dalle forze dell’ordine, è stato poi portato in questura dov’è stata formalizzata la denuncia, mentre la refurtiva è stata restituita all’esercizio commerciale.