Spaccio, passerà l’estate in casa

E’ stato arrestato un 50enne albanese residente a Scandiano: tra il 2015 e 2021 si è reso responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato riconosciuto colpevole dai tribunali che l’hanno giudicato. L’ufficio esecuzioni penali della Procura di Reggio, nel cui comprensorio è divenuta esecutiva per ultima una delle condanne, ha emesso un provvedimento restrittivo di cumulo che rideterminava il residuo pena da scontare in tre mesi e quindici giorni di reclusione.

Prima dell’esecutività dell’ultima sentenza, il 50enne aveva presentato istanza per ottenere le misure alternative dell’affidamento al servizio sociale e in subordine della detenzione domiciliare. Il 12 giugno il tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l’istanza dell’affidamento in prova concedendo all’uomo la detenzione domiciliare. L’ufficio esecuzioni penali ha emesso l’ordine di esecuzione pena che è stato trasmesso ai carabinieri della stazione di Scandiano. I militari hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo: il 50enne è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

