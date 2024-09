Spadacini, provaci ancora. Luzzara, attenta all’ex

Domenica di campionato (ore 15.30) per tutte le categorie con l’esordio per Prima, Seconda e Terza categoria. Già terzo round per Eccellenza e Promozione: doppio derby nella Serie A dei Dilettanti dove spicca il classico Rolo-Fabbrico, già avversarie tre settimane fa in Coppa Italia con hurrà fabbricese. Completamente inedito il confronto fra l’Arcetana e il Brescello Piccardo coi biancoverdi che hanno inserito l’attaccante Mehdi Elatachi, attaccante classe 2005 prelevato dallo United Carpi.

Scontro fra matricole ancora al palo per lo Sporting Scandiano che viaggia a Piacenza contro il Gotico Garibaldina.

Dopo il bis di hurrà in Coppa Italia, la Vianese insegue il primo storico successo nella nuova categoria contro l’ambiziosa Agazzanese. Viaggia in trasferta il trio reggiano Riese-Castellarano-Casalgrande che guida a punteggio pieno il girone B di Promozione: per i rossoneri della Bassa, privi del mediano Owusu squalificato, derby contro un Baiso/Secchia a secco di punti. Insidie sul sintetico del San Felice per il rinforzato Castellarano, mentre il ripescato e sorprendente Casalgrande affronta a Fossoli lo United Carpi.

Si sposta nella vicina Campogalliano la Sammartinese che cerca l’impresa e il primo sorriso stagionale contro la corazzata Atletic CdR Mutina rinforzata dall’ala Judmir Hoxha, reggiano d’adozione.

Per il girone A sul neutro di Castelnovo Sotto fari puntati sul derby fra il Boretto e l’imbattuto Montecchio, mentre il Vezzano affronta l’esame di maturità col Carpaneto col bomber Spadacini certamente in palla dopo il gol siglato da quasi metà campo nel derby di Coppa contro il Bibbiano/San Polo. Per sbloccarsi serve tanta sostanza al Luzzara che viaggia a Monticelli dove dovrà guardarsi dal puntero fresco ex di turno Matteo Ligabue.

In Prima categoria ritorno da ex di turno dopo un positivo triennio per il tandem Viani-Baroni che con la matricola Campeginese sfidano il Boca Barco. Parte da Cella contro la Virtus Libertas il cammino della Rubierese che punta anche sull’estro dell’attaccante Andrea Vezzani, fino all’anno scorso in forza ai cittadini. Esordio nella nuova dimensione per l’Atletico Bibbiano Canossa nella vicina Traversetolo dove l’attende il difensore cianese doc Marco Capanni, sentito ex di turno.

Terzo match interno di fila per la Borzanese (Seconda categoria) che ritrova la quadrata Cerredolese, avversaria anche nella scorsa annata, mentre non è mai banale il derby fra lo United Albinea del deb mister Masoni e il Montecavolo del confermato tecnico Lamanda.

In Terza categoria è subito big match al "D’Arzo" fra la Plaza Montecchio e il neo-retrocesso Sporting Cavriago che si è regalato in estate l’attaccante Sonko (ex San Damaso).

Il riepilogo

Eccellenza. Arcetana (1)-Brescello Piccardo (4); Gotico Garibaldina (0)-Sporting Scandiano (0); Rolo (2)-Fabbrico (0); Vianese (2)-Agazzanese (4); Zola Predosa (2)-Correggese (4). Promozione. Girone A: Bagnolese (3)-Bobbiese (3); Bibbiano/San Polo (3)-Fidenza (1); Boretto (3)-Montecchio (4) a Castelnovo Sotto; Monticelli (1)-Luzzara (1); Sorbolo Biancazzurra (1)-Masone (3); Vezzano (4)-Carpaneto Chero (4). Girone B: Atletic Cdr Mutina (6)-Sammartinese (2); Baiso/Secchia (0)-Riese (6); C.Rangone (3)-Campagnola (1); San Felice (1)-Castellarano (6); United Carpi (2)-Casalgrande (6). Prima categoria. Girone B: Barcaccia-Quattro Castella; Team Traversetolo-Atletico Bibbiano Canossa. Girone C: Boca Barco-Campeginese; Guastalla-Corlo; Original Celtic Bhoys-Campogalliano; Povigliese-Atletic Progetto Montagna; Solierese-Daino S.Croce; Viadana-FalkGalileo; Virtus Correggio-Madonnina; Virtus Libertas-Rubierese.

Seconda categoria. Girone D: Novellara-S.Faustino; Rapid Viadana-Fc 70; Rubiera-Reggiolo; S.Ilario-Virtus Bagnolo; San Prospero Correggio-Reggio Calcio a Masone; Virtus Calerno-Saxum United; Virtus Mandrio-Santos 1948. Girone E: Boiardo Maer-Roteglia; Borzanese-Cerredolese; Carpineti-Eagles Ancora Sassuolo; Casalgrandese-Puianello; Celtic Cavriago-Consolata; Fellegara-Real Casina; United Albinea-Montecavolo.

Terza categoria. Amici di Davide-Fogliano; Biasola-Invicta Gavasseto; Cavriago-Ramiseto/Ligonchio; Coviolo-Felina; Gatta-Collagna; Plaza Montecchio-Sporting Cavriago; Rivalta-Sporting Tre Croci; Vetto-Cadelbosco.