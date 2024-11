Stalking nei confronti della ex, braccialetto elettronico per un 24enne

Reggio Emilia, 27 novembre 2024 – E’ passata la giornata contro la violenza sulle donne, ma non si placa mai, purtroppo, l’onda lunga degli abusi e dello stalking: per un 24enne della Val d’Enza è stato infatti disposto il braccialetto elettronico, oltre al divieto di avvicinamento entro il raggio di un chilometro (oltre a quello di mettersi in qualsiasi modo in contatto con lei), dopo che lo stesso avrebbe iniziato a perseguitarla in maniera ossessiva e assillante, dopo la fine della loro relazione.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Gattatico, ai quali la donna ha denunciato le molestie, l'uomo la tempestava di chiamate sul telefonino nonché di messaggi tramite diversi social network e e-mail. In un'occasione le ha fatto recapitare due lettere via posta ordinaria e una lasciata sul parabrezza dell'auto, missive nelle quali chiedeva insistentemente di parlare con lei. La donna gli aveva mandato due lettere di diffida tramite il suo avvocato, ma lui non ha desistito. E alla fine, la denuncia ai militari ha fatto scattare il provvedimento d'urgenza in virtù del codice rosso.