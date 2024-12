Stamattina l’addio a Mirco Messori

Si svolgono stamattina alle 9,30, partendo dall’obitorio dell’ospedale di Guastalla per la chiesa della frazione San Martino, i funerali di Mirco Messori, noto imprenditore agricolo, vinto da una malattia a soli 63 anni di età. Il decesso è avvenuto nel fine settimana, dopo un aggravamento delle sue condizioni di salute nelle ultime settimane.

Lascia la moglie Patrizia, i figli Damiano e Nicolas, i fratelli Moreno, Marilena, Simone, Cristian e altri parenti. Eventuali offerte possono essere destinate a opere di bene. Un ringraziamento è stato rivolto dalla famiglia al personale dell’Hospice di Guastalla. Mirco Messori, insieme ai suoi familiari, era stato in grado di trasformare in solidarietà il peso di un grave lutto che lo aveva colpito una decina d’anni fa, quando il figlio Denny restò folgorato mentre lavorava in un’ azienda, a 28 anni di età.

Per ricordare il giovane – che aveva militato nel Fabbrico e in altre società di calcio – la sua famiglia ha organizzato tornei sportivi e memorial, in particolare a San Martino di Guastalla, che hanno portato alla raccolta di fondi da destinare in beneficenza, col padre Mirco sempre in prima linea nell’organizzazione.