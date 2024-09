"Stazione, ascensore funzionante e nuova pensilina installata"

"La nuova pensilina sul marciapiede ferroviario alla stazione di Guastalla è stata installata, così come l’ascensore che porta dal sottopasso ai binari è installato e risulta funzionante". Da Fer arrivano conferme di quanto già riportato dal Carlino a inizio settembre sulla situazione dei lavori alla stazione. Ma mancano una seconda pensilina e il collaudo tecnico che permetterebbe l’uso pubblico dell’ascensore. Ora l’amministrazione comunale torna a chiedere le tempistiche di questi interventi, sperando che possano essere completati in questi giorni, con l’avvio dell’anno scolastico. Come già avvenuto a inizio agosto, ora il responsabile del settore territorio e programmazione del Comune ha inviato a Fer una pec per chiedere, appunto, il collaudo dell’ascensore. Da segnalare che a inizio settembre gli operai al lavoro alla stazione si sono occupati pure di ritinteggiare le pareti del sottopasso e delle scale verso i binari, imbrattate da giovani vandali negli ultimi mesi.