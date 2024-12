Storica voce della centrale del 112. Giandomenico Audi va in pensione

Va in pensione una storica voce della centrale operativa del 112 della Bassa. Giandomenico Audi (foto) nei giorni scorsi, proprio in occasione del suo sessantesimo compleanno, si è congedato dall’Arma dei carabinieri. Era in servizio dal 1991.

Campano d’origine, ha frequentato il corso d’addestramento a Benevento, poi subito in Emilia, in servizio a Parma, all’epoca del generale Boscarato. Negli anni successivi il trasferimento nelle caserme di Boretto, Castelnovo Sotto e Reggiolo, prima di essere trasferito a Luzzara, a lungo compagno del compianto Pasquale Iscaro, il brigadiere capo ucciso in un conflitto a fuoco con due rapinatori nel 1998. Proprio da quell’anno Audi è stato assegnato alla centrale operativa di Guastalla: prima nella caserma di via Castagnoli, poi in quella nuova di via Allende.

Da segnalare un attaccamento al servizio davvero unico: non risulta infatti nessun giorno di malattia o convalescenza nella sua lunga carriera nell’Arma. Ha ricevuto pure un encomio per aver evitato il suicidio di un giovane, parlandogli al telefono in atteso dell’arrivo sul posto dei colleghi.