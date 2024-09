"Strada piena di buche: intervenite"

Viene definita "insostenibile" la situazione dell’asfalto in via Geminiola, una strada di periferia di Correggio, ma frequentata da numerose persone. Una situazione di degrado, e di potenziale pericolo, che viene segnalata da anni. È infatti da tempo che non si verificano degli adeguati interventi di manutenzione sulla carreggiata, come dimostrano anche i ciuffi d’erba che sono cresciuti nelle crepe tra l’asfalto.

"Qui la situazione è diventata insostenibile. La strada è piena di buche che mettono a rischio la sicurezza di chiunque la percorra: pedoni, ciclisti e automobilisti. Non possiamo più ignorare questo problema. Abbiamo già segnalato il problema in Comune: alla precedente amministrazione comunale, a quella attuale, utilizzando l’apposito sito internet dell’ente pubblico. È ora che le autorità intervengano per mettere in sicurezza questa arteria fondamentale per tutti che congiunge Correggio e Carpi", dicono alcuni cittadini. Con la protesta che è stata diffusa in questi giorni anche su alcuni canali social, suscitando molti commenti. Di recente il Comune di Correggio ha annunciato nuovi lavori di asfaltature su strade urbane ed extraurbane, eseguiti nelle scorse settimane. Ma la situazione di degrado è presente su molte arterie viarie, gli interventi realizzati coprono solo una parte delle necessità di rendere più sicure le strade, probabilmente anche a causa di una carente manutenzione avvenuta in passato rispetto al fabbisogno.

Le scarse risorse pubbliche aumentano poi il problema.

Antonio Lecci