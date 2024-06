Stroncato da un malore in bici. Morto l’ex benzinaio Athos Salsi: "Era disponibile, aiutava tutti"

Si svolgeranno domani mattina i funerali di Athos Salsi, il ciclista di 76 anni stroncato venerdì mattina da un infarto mentre si trovava a Pecorile di Vezzano. Il pensionato si trovava in via Canossa assieme a un amico ciclista. "Athos in un tratto in discesa – racconta l’amico – è stato inizialmente colpito da un lieve malore mentre era in bici. Si è poi ripreso e si è seduto su una panchina. Poco dopo si è però aggravato e abbiamo attivato il 118 assieme ad altri ciclisti. Athos si è in seguito accasciato e, nonostante i soccorsi, è deceduto. Venerdì mattina siamo partiti da Reggio e abbiamo compiuto un giro di quasi trenta chilometri per raggiungere i luoghi danneggiati dal maltempo. Siamo arrivati fino al ponte del Tassobbio per poi tornare verso Pecorile quando si è sentito male. Athos era una persona disponibile, aiutava tutti nelle difficoltà grazie alla sua competenza nell’eseguire i lavori". Il 118 ha inviato a Pecorile un’ambulanza della Croce Rossa del comitato di Quattro Castella, il personale dell’automedica e anche l’elisoccorso. I medici e i volontari hanno praticato le manovre di rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare per Salsi. A Pecorile sono giunti pure i carabinieri per gli accertamenti del caso. Athos Salsi viveva a Reggio assieme alla moglie Irene Rinaldi, originaria di Casina e commessa da tempo del negozio ‘Sport Service’ in città. "Athos – dice la moglie – era un ciclista e un camminatore. A Reggio era molto noto in quanto aveva a lungo lavorato come benzinaio in via Fratelli Cervi dove è situata la nostra abitazione e in precedenza il distributore si trovava in piazza Duca d’Aosta. Venerdì aveva deciso, assieme a un amico, di andare a fare un giro in bicicletta per raggiungere i luoghi danneggiati delle precipitazioni piovose di questa settimana". Il 76enne frequentava il centro sociale ‘Il Carrozzone’. I funerali sono stati fissati per domani partendo alle 11 dalle camere ardenti del cimitero nuovo di Coviolo per la vicina ara crematoria. Salsi lascia la moglie Irene, la sorella Nedda e gli altri parenti.

Matteo Barca