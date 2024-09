Successo per l’ultimo libro di Cadoppi

Successo per la presentazione a Bologna dell’ultimo volume dello storico cavriaghese Giambattista Cadoppi, da sempre concentrato sulla ricerca relativa al Comunismo nelle nostre terre, all’ex Urss e alle vicende degli Stati nati dal crollo dell’Unione Sovietica. Il libro si intitola ’Il Battaglione partigiano russo d’assalto’ ed è dedicato a personaggi come il partigiano Vladimir Pereladov, il comandante ’Wladimiro’: fatto prigioniero in Russia e deportato in Italia per lavorare alla fortificazione della Linea Gotica, riuscì a fuggire. Alla testa di un reparto composto da ex prigionieri sovietici (per lo più studenti universitari e professori), combattè tra Reggio e Modena, contribuendo nel 1944 alla costituzione della Repubblica di Montefiorino. Gli è stata conferita per ben due volte la stella garibaldina. Alla serata era presente la nipote di ’Wladimiro’, Marina Pozdnyakova, che con grande emozione ha ricordato il nonno e mostrato un documentario a lui dedicato, ’Bello Ciao’.

f.c.