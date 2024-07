"Sul tetto del mondo, vittoria tutta borettese"

È felicissimo della vittoria. E non potrebbe essere altrimenti per Mattia Calzolari, 19enne di Boretto, portacolori della Boretto Po, campione mondiale della F125 di motonautica, vincendo le tre le prove di campionato: nella Repubblica Ceka, a Boretto e domenica in Polonia.

Mattia, in due anni di motonautica prima il titolo europeo, poi quello mondiale. Meglio di cosi…

"Già. Sono soddisfatto di questi risultati. È una vittoria creata nel mio paese, con un team tutto borettese e perfino con un motore creato da Paolo Gambetti, mio compaesano. Abbiamo lavorato molto per arrivare a questi obiettivi. Dopo l’europeo dello scorso autunno sapevamo di poter far bene anche in questa stagione. E così è stato".

Porta via molto tempo questa passione?

"Lavorare come meccanico e fare motonautica non è facile, ma si cerca di incastrare tutti gli impegni. Per le passioni è necessario fare dei sacrifici".

In famiglia sono contenti? O pensano che sia uno sport pericoloso?

"Sono contenti. Anche perché vengo dalle gare in moto, poi sono passato alle barche. Quindi sono già abituati ai rischi della gara".

C’è una bella atmosfera in questo ambiente?

"Molto bella. Con gli altri piloti, pur se concorrenti in gara, si crea ogni volta un bellissimo rapporto".

Ringraziamenti?

"Certo. Tutto il mio team, che ha permesso la vittoria al mondiale. Sono stati tutti straordinari. Ora ci prendiamo una brevissima pausa per riposarci, ma ci stiamo già preparando all’Europeo, in programma a metà mese a Tallin, in Estonia. Puntiamo al bis…".

Felicissimo per il risultato anche il presidente della Boretto Po, Paolo Corradini: "Era dal 2016, con il successo di Manuel Zambelli, che la nostra società non deteneva un titolo iridato. Quello ottenuto da Mattia è un risultato storico".