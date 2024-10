Sulle tracce della storia. Gli amici di Kahla incontrano il sindaco

Accolta ieri mattina, nella sala consigliare del Municipio di Castelnovo, una delegazione giunta in visita da Kahla, la cittadina della Germania gemellata con Castelnovo Monti dal 2021, che nell’ultima guerra fu luogo di prigionia di diversi deportati della montagna di cui alcuni non tornarono a casa. Acqua passata: la delegazione si tratterrà fino a sabato e sarà coinvolta in attività alla scoperta dell’Appennino.

L’incontro è nato da una proposta di Bertram Wolf, prete cattolico, ed Elisabeth Wedding, pastora protestante della comunità di Kahla, che hanno incontrato il sindaco Emanuele Ferrari e l’assessora ai Gemellaggi Erica Spadaccini.

Le attività dei prossimi giorni impegneranno gli amici di Kahla e il gruppo composto da giovani studenti in visite al paese e alle ‘Pietre d’inciampo’ che segnalano le abitazioni di cittadini castelnovesi deportati e non tornati, con lo storico Matthias Durchfeld di Istoreco, e anche alle località di Gombio e Roncroffio con testimoni e studiosi locali per conoscere gli episodi del periodo bellico.

