"Tavoli e panchine di nuovo al parco"

"Sono una residente del quartiere Peep di Pieve Modolena. Come cittadina e come membro della Consulta, mi sono battuta per ottenere interventi di riqualificazione del parco ’Della Mirandola’ necessari per permettere agli abitanti di viverlo e frequentarlo". Come Consulta infatti "abbiamo inserito nel primo Patto d’Ambito una progettualità di riqualificazione e recupero delle aree comuni del parco ormai dissestate e di impossibile utilizzo". Invece per poter svolgere le mie attività di volontariato ho chiesto con insistenza al Comune di installare tavoli e panchine nel Parco dato che quelle esistenti erano state distrutte e rimosse da almeno un anno. Quest’anno sono state installate".