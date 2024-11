Technical Board Cema,. Esposito (Argo Tractors) è il nuovo presidente

Importante incarico per Giovanni Esposito, dirigente della Argo Tractors, multinazionale con quartier generale a Fabbrico. Esposito è il nuovo presidente del Technical Board del Cema (European Agricultural Machinery Association), i cui componenti sono i rappresentanti dell’industria e delle associazioni nazionali (Federaunacoma in Italia). L’organizzazione conta due livelli: Cema Board (organo politico) e il Technical Board (organo tecnico), che ha eletto l’ingegner Esposito quale presidente, con un mandato biennale. "Sono onorato di rivestire questo ruolo che offre prestigio e visibilità alla nostra azienda – dice Esposito – e cercherò di portare a frutto l’esperienza maturata grazie al lavoro di squadra che, in Argo Tractors, ha permesso di conseguire importanti traguardi, preparandoci alle sfide dei prossimi anni". L’attività in Argo Tractors per l’ingegner Esposito inizia nel 2011. Dopo un’esperienza nel settore di oltre 20 anni, viene chiamato dalla famiglia Morra ad assumere il ruolo di direttore dell’innovazione, per rinnovare la gamma del prodotto.