Tecnici Enel operativi a 30 metri d’altezza

Per E-Distribuzione si è trattato di un lavoro straordinario per riuscire a ripristinare il servizio elettrico andato in blackout a seguito della perturbazione nevosa. È stato persino trasportato in elicottero un operaio in un luogo impervio dell’Appennino reggiano, posizionato in cima a un traliccio alto 30 metri per la riparazione di una linea di media tensione. È il lavoro straordinario di Samuele Costi (foto), giovane proveniente da Ventasso di E- Distribuzione che, con oltre 250 colleghi, è sceso in campo in questi giorni per fronteggiare l’emergenza. "Nei tre giorni dell’emergenza – riferisce Enel – sono stati installati 100 gruppi elettrogeni, 4 power station, gestiti oltre 310 piani di intervento, anche con l’ausilio di 4 elicotteri utilizzati per ispezionare gli impianti aerei e trasportare in luoghi difficoltosi il personale operativo".

Settimo Baisi